ЦБ отозвал лицензию у петрозаводского банка "Онего"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ с 11 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петрозаводского банка "Онего".

Согласно данным ЦБ, по величине активов кредитная организация на 1 декабря занимала 308-е место в банковской системе РФ.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского международного коммерческого банка.

Отмечается, что банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, а также игнорировал нормативные акты Центробанка. В частности, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

