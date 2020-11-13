Банк России отозвал лицензию у Международного коммерческого банка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского международного коммерческого банка. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, а также игнорировал нормативные акты Центробанка. В частности, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

В ЦБ сообщили, что в отношении банка ранее уже применялись ограничительные меры из-за нарушений. По величине активов кредитная организация занимала 299-е место в российской банковской системе.

В конце октября банк отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка. Он занимал 333-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций. По данным регулятора, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также игнорировал нормативные акты Банка России.

2 октября лицензию аннулировали у АО "ТЭМБР-БАНК". Сообщалось, что организация не боролась с легализацией доходов, полученных преступных путем. Кроме того, согласно результатам проверки Банка России, банк работал в условиях корпоративного конфликта.