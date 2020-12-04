ЦБ аннулировал лицензию Евроазиатского инвестиционного банка

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Центробанк отозвал лицензию на операции у столичного Евроазиатского инвестиционного банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Стало известно, что Евроазиатский инвестиционный банк нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Как уточнили в ЦБ, с 2017 года финансовая организация была преимущественно убыточна.

Отмечается, по величине активов банк на 1 ноября этого года находился на 312-м месте в банковской системе России.

Ранее ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег. Правила отказа в проведении операций клиентам кредитными организациями в настоящее время обосновываются лишь подозрением последних в отмывании.