ЦБ РФ отозвал лицензию у кредитной организации "Платежный Стандарт"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный банк Российской Федерации принял решение отозвать лицензию на осуществление операций у небанковской кредитной организации "Платежный Стандарт". Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 декабря 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Стандарт", – информирует пресс-служба ЦБ.
Соответствующее решение Банка России было принято из-за нарушений организацией законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
"Деятельность РНКО "Платежный Стандарт" характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств", – сообщается на сайте.
Отмечается, что организация "Платежный Стандарт" занимала 395-е место в банковской системе РФ. Она не была участником системы страхования вкладов.
Ранее ЦБ отозвал лицензию у московского банка "ФинТех". Уточнялось, что по величине активов организация занимала 241-е место в банковской системе РФ.
11 декабря Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петрозаводского банка "Онего". Отмечалось, что банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности.
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