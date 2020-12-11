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Москва 24

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Экономика

09:01

ЦБ отозвал лицензию у московского банка ФинТех

экономика финансы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка ФинТех, сообщается на сайте регулятора.

Организация не сможет осуществлять банковские операции с 11 декабря. Согласно данным ЦБ, по величине активов банк на 1 декабря занимал 241-е место в банковской системе РФ.

Ранее Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петрозаводского банка "Онего". По величине активов кредитная организация на 1 декабря занимала 308-е место в банковской системе РФ.

До этого Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Московского международного коммерческого банка.

Отмечается, что банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности, а также игнорировал нормативные акты Центробанка. В частности, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

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