Финансист назвал необходимую сумму вклада для жизни на проценты

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Сумма, необходимая для жизни на проценты от вклада, для каждого человека должна высчитываться индивидуально. Об этом заявил управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко в интервью агентству "Прайм".
Специалист предположил, что семье из четырех человек может требоваться порядка 100 тысяч рублей в месяц. Для получения этой суммы на протяжении 10 лет на счету необходимо было бы держать порядка 12 миллионов рублей.
"Однако, ежемесячно снимая проценты в течении 10 лет мы обрекаем наши деньги к обесцениванию в результате инфляции, ведь 12 миллионов в 2010 и в 2020 годах – это совершенно разные суммы", – пояснил финансист.
Ревенко отменил снижение ключевой ставки Центробанка до исторического минимума в 4,25%, произошедшее в 2021 году. Таким образом, средняя доходность по депозитам составила 4,5% годовых. В образовавшихся условиях ежемесячный доход в 100 тысяч рублей будет доступен лишь тем, кто имеет на счету свыше 26 миллионов рублей.
Специалист предположил, что в Москве уровень желаемого дохода составляет от 150 до 200 тысяч рублей в месяц. Для этого на счету придется иметь уже 45–50 миллионов рублей.
В качестве альтернативы Ревенко посоветовал делать вклады на рынке ценных бумаг, а также покупать недвижимость. Однако для успешного вложения средств необходима финансовая грамотность.
Ранее экономист спрогнозировал курс доллара на начало весны. Вероятно, что американская валюта по отношению к российской останется в диапазоне 73–77 рублей.
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился ниже 74 рублей
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