ЦБ третий раз подряд повысил ключевую ставку до 5,5% годовых
Банк России третий раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 5,5% годовых. Об этом сообщает РИА Новости.
"Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых", – говорится в сообщении.
Таким образом, регулятор вернул ключевую ставку на уровень апреля – июня прошлого года. В ЦБ пояснили, что такой шаг продиктован повышенной инфляцией на фоне восстановления экономики страны.
"Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", – говорится в заявлении ЦБ по итогам заседания совета директоров.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5% – в конце апреля. Тогда в ЦБ отмечали повышенные темпы роста цен, а также инфляционные ожидания населения и бизнеса.
До этого регулятор впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 4,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране за три года.
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