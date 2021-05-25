В Банке России сравнили МВФ с черепахой

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Международный валютный фонд (МВФ) очень долго вырабатывает рекомендации, поэтому они уже не отвечают требованиям экономической ситуации, как это было с рекомендацией уменьшить ключевую ставку в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова.

Кроме того, он сравнил МВФ черепахой, вырабатывающей свою рекомендацию в течение долгого времени.



"Похоже, они анализировали данные за период, предшествующий осени, то есть летний или весенний. Слава Богу, мы не обязаны следовать их рекомендациям. Ну мы, скажем так, улыбнулись и сделали, как надо, – повысили ставку уже в этом году, обеспечивая ценовую стабильность", – рассказал Швецов.

Во вторник, 25 мая, представители регулятора участвовали на заседании фракции "Справедливая Россия".

Ранее Банк России повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5%.

В ЦБ подчеркнули, что сейчас наблюдаются повышенные темпы роста цен, а также инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом наращивание выпуска продукции в ряде секторов не успевает за возрастающим спросом.

Там добавили, что, согласно прогнозам, годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться около отметки 4%.