Худрук МХАТ Бояков оценил реакцию на приглашение Ольги Бузовой в спектакль

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Эдуард Бояков заявил, что приглашение Ольги Бузовой в спектакль вызвало широкий резонанс. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, мы хайпанули, безусловно. Я думаю, что здесь сработал комплект факторов. Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник, достаточно сложный, сработал", – заявил специалист.

По словам Боякова, постановка рассматривает ряд неоднозначных вопросов, в том числе приглашает подумать – может ли представитель одной среды работать на другую. Худрук подчеркнул, что видит в Бузовой потенциал стать "послом высокого искусства в мире шоу-бизнеса".

Представитель МХАТ отметил, что на роль Бэллы Шанталь в спектакле "Чудесный грузин" рассматривались и другие кандидатуры, но он лично остановился на Бузовой.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова станет исполнительницей одной из ролей в спектакле "Чудесный грузин", который поставит МХАТ. Постановка расскажет о том, как Иосиф Джугашвили стал советским лидером.

Комментируя приглашение певицы, Бояков заявил, что в театре думали о вероятной реакции общества, но позвали Бузову не ради хайпа.