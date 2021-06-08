Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой в спектакль

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Певицу Ольгу Бузову пригласили на роль в спектакле МХАТа, поскольку в постановке нужен образ человека из массовой культуры. Об этом художественный руководитель театра Эдуард Бояков рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что для постановки требовался образ человека, который принадлежит массовой культуре, благодаря чему начинает диктовать медийную повестку и в конечном счете получает большую власть.

Бояков добавил, что было бы ложью утверждать, что в театре не думали о хайпе. При этом худрук подчеркнул, что не ради этого участвовать в постановке позвали именно Бузову.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова станет исполнительницей одной из ролей в спектакле "Чудесный грузин", который поставит МХАТ. В постановке будет идти речь о том, как еще никому не известный Иосиф Джугашвили стал советским лидером.