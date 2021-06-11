Официальный курс евро снизился до 87 рублей

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Курс евро на Московской бирже опустился до 87 рублей впервые с марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Европейская валюта показала снижение до 0,38% к закрытию предыдущей сессии и достигла 87 рублей впервые с 17 марта.

Курс доллара расчетами на завтра снижался на 13 копеек – до 71,64 рубля на фоне решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку на 5,5% годовых.

Данное решение позволило вернуть ключевую ставку на уровень апреля – июня прошлого года. В Банке России объяснили такой шаг повышенной инфляцией.