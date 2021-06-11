Семьи с детьми смогут путешествовать по России на поезде по льготным тарифам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам, которые будут субсидироваться правительством. Об этом сообщается на сайте кабмина.
На реализацию данной программы потребуется свыше 1,3 миллиарда рублей.
"Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство", – говорится в сообщении.
Постановление о правилах субсидирования новой программы подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Билеты со скидкой будут доступны семьям с детьми до 18 лет. Такой тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.
Программой могут воспользоваться как самостоятельные путешественники, так и участники организованных туров.
Ранее сообщалось, что компания "СберАвто" проанализировала популярные направления для летнего автотуризма с детьми. Исследование показало, что большинство россиян выбирают Краснодарский край или Крым. За этот вариант проголосовали 43% опрошенных. Часть респондентов отметили, что хотят навестить близких в соседних городах или отправиться в тур по Золотому кольцу России. Некоторые опрошенные еще не определились с местом летнего отдыха.
Кабмин дополнительно выделил 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк
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