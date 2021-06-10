Россияне купили путевки на 3 млрд руб по программе детского туристического кешбэка

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
С 25 мая россияне купили свыше 100 путевок на общую сумму три миллиарда рублей по программе детского туристического кешбэка. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
"За две недели с момента старта уже куплено более 100 тысяч путевок на общую сумму около трех миллиардов рублей. Родителям уже вернулось около 1,3 миллиарда рублей в виде кешбэка", – приводит слова Догузовой ТАСС.
Глава Ростуризма подчеркнула, что программа очень востребована.
Ранее стало известно о планах кабмина выделить дополнительные 4,5 миллиарда рублей на детский туристический кешбэк. В мае на эти цели было направлено 5 миллиардов.
Кабмин дополнительно выделит 4,5 млрд рублей на детский туристический кешбэк
В России с 25 мая началась продажа путевок с детским туристическим кешбэком. Действие программы затрагивает временной отрезок с 10 мая по 20 сентября.
Владимир Путин рассчитывает, что расширение программы детского туристического кешбэка пройдет технически безупречно. По словам главы государства, россиянам это необходимо.
Догузова отмечала, что количество поездок на одного ребенка неограниченно. Оплатить путевку можно будет только картой "Мир". 50% стоимости путевки – не более 20 тысяч рублей – автоматически вернется на счет в течение пяти дней. Воспользоваться программой смогут и обладатели социального сертификата на льготный детский отдых.
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