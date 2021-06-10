Четвертый этап программы туристического кешбэка начнется 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четвертый этап туров по программе туристического кешбэка стартует с 16 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

"У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня. С 16 июня мы плавно переходим к очередному этапу и можно будет покупать на осень, начиная с 1 октября по середину декабря", – пояснила она.

Ранее сообщалось, что правительство продлило программу туристического кешбэка до конца года.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.

Согласно условиям программы, граждане, путешествуя по России, могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости. При этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.

