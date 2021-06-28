Из-за падения башенного крана в Подмосковье застройщику грозит штраф до 300 тыс руб

Фото: Агентство "Москва"

В отношении генерального подрядчика жилого комплекса "Новые Островцы", где упал башенный кран, начал административное расследование Главгосстройнадзор Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По предварительной версии, ЧП произошло в связи с погодными условиями. В случае, если будет доказана вина застройщика, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что плановая проверка на объекте в последний раз проводилась с 13 мая по 4 июня 2021 года. В данный период на объекте проводились монолитные работы по возведению 16 этажа и работы по кладке наружных стен. Нарушений выявлено не было.

Ранее момент обрушения крыши здания на улице Правды попал на видео. На кадрах видно, как крыша падает вниз на тротуар и часть дороги, где припаркованы машины.

В результате инцидента оказался завален автомобиль каршеринга. Также обломками оборвало провода.