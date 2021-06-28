В Подмосковье начали проверку после падения башенного крана во время ливня

20:26
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
В Раменском городском округе после падения башенного крана организована проверка. Расследование проводит Главгосстройнадзор по генподрядчику ЖК "Новые Островцы", передает пресс-служба правительства Московской области.
В результате падения оказались повреждены ограждение строительной площадки и линии электропередачи.
"По факту падения башенного крана в ЖК "Новые Островцы" Главгосстройнадзор начал административное расследование. По предварительной версии, ЧП произошло в связи с погодными условиями", – сказано в сообщении.
Если вина застройщика будет доказана, то ему грозит штраф до 300 тысяч рублей. Ранее проверка на объекте проводилась с 13 мая по 4 июня. Тогда нарушений выявлено не было.
Ранее момент обрушения крыши здания на улице Правды попал на видео. На кадрах видно, как крыша падает вниз на тротуар и часть дороги, где припаркованы машины.
В результате инцидента оказался завален автомобиль каршеринга. Также обломками оборвало провода.
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