В Подмосковье начали проверку после падения башенного крана во время ливня

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

В Раменском городском округе после падения башенного крана организована проверка. Расследование проводит Главгосстройнадзор по генподрядчику ЖК "Новые Островцы", передает пресс-служба правительства Московской области.

В результате падения оказались повреждены ограждение строительной площадки и линии электропередачи.

"По факту падения башенного крана в ЖК "Новые Островцы" Главгосстройнадзор начал административное расследование. По предварительной версии, ЧП произошло в связи с погодными условиями", – сказано в сообщении.

Если вина застройщика будет доказана, то ему грозит штраф до 300 тысяч рублей. Ранее проверка на объекте проводилась с 13 мая по 4 июня. Тогда нарушений выявлено не было.



Ранее момент обрушения крыши здания на улице Правды попал на видео. На кадрах видно, как крыша падает вниз на тротуар и часть дороги, где припаркованы машины.

В результате инцидента оказался завален автомобиль каршеринга. Также обломками оборвало провода.

