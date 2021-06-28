Момент падения крыши здания на улице Правды попал на видео

Видео: Москва 24

Момент обрушения крыши здания на улице Правды попал на видео. На кадрах видно, как крыша падает вниз на тротуар и часть дороги, где припаркованы машины.

В результате инцидента оказался завален автомобиль каршеринга. Также обломками оборвало провода.

В понедельник, 28 июня, на Москву обрушился сильный ливень, порывы ветра достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности

На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В их задачи входит прочистка водоприемных решеток и водосточных колодцев для недопущения временных скоплений воды.