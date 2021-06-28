Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На Москву обрушился ливень. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Гроза с ливнями и градом прогнозируется в столице до конца дня. Также синоптики предупреждают об усилении порывов ветра до 17–22 метров в секунду.

На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В их задачи входит прочистка водоприемных решеток и водосточных колодцев для недопущения временных скоплений воды.

"На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", – говорится в сообщении.

Объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства также находятся под особым наблюдением.

В связи с непогодой автомобилистов призвали быть аккуратнее на дорогах и соблюдать скоростной режим. Пешеходам рекомендовано не укрываться под деревьями.

Ранее столичные власти обратились к владельцам кафе и ресторанов с рекомендацией закрыть летние веранды из-за грозы и ветра.

