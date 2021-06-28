На улице Правды обрушилась часть крыши

В Москве у одного из зданий на улице Правды из-за непогоды обрушилась часть крыши. Об этом сообщается в телеграм-канале "Москва 24".

В результате инцидента оказался завален автомобиль каршеринга. Также обломками оборвало провода.

Ранее движение поездов на участке Калужско-Рижской линии от "Теплого Стана" до "Новоясеневской" было прекращено из-за подтопления на станции "Ясенево".

Кроме того, в связи с сильным дождем было остановлено движение на Филевской линии. Специалисты делают все необходимое для оперативного восстановления движения.

В понедельник, 28 июня, на Москву обрушился сильный ливень, порывы ветра достигают 17–22 метров в секунду. Гроза и град прогнозируются в столице до конца дня. Из-за ухудшения погоды городские службы работают в режиме повышенной готовности.

На столичных улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". В их задачи входит прочистка водоприемных решеток и водосточных колодцев для недопущения временных скоплений воды.