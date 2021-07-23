Набиуллина оценила повышение ключевой ставки до 6,5%

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Говорить об устойчивом замедлении инфляции пока нельзя, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

При этом она подчеркнула, что в июне – первой половине июля 2021 года появились первые признаки ослабления инфляционного давления.

"Этого пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивом замедлении инфляции", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку на 1 пункт, этот показатель поднялся до 6,5% годовых. В ЦБ объяснили, что за последнее время увеличился вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов. На это повлияло ускоренное расширение спроса в сравнении с возможностями наращивания выпуска. В совокупности данный процесс повышает инфляционные риски.