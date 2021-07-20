Хуснуллин спрогнозировал повышение средней ипотечной ставки

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В России по итогам текущего года средняя ипотечная ставка вырастет по сравнению с прошлогодним показателем ввиду удорожания льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5–2,5 процентных пункта. Но в силу того, что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%", – приводит слова Хуснуллина ТАСС.

По его словам, в прошлом году фиксировался показатель 7%, а в отдельных регионах – 6,5%, сейчас ожидается небольшое повышение ставки.

Согласно данным Банка России, средневзвешенная ипотечная ставка по итогам декабря прошлого года составила 7,36%.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2022 года продлить действие льготной программы ипотеки со ставкой не более 7%, а также обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей. При этом он уточнил, что необходимо предусмотреть возможность ее получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился только первый ребенок.

