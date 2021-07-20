Хуснуллин спрогнозировал повышение средней ипотечной ставки

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В России по итогам текущего года средняя ипотечная ставка вырастет по сравнению с прошлогодним показателем ввиду удорожания льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5–2,5 процентных пункта. Но в силу того, что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%", – приводит слова Хуснуллина ТАСС.
По его словам, в прошлом году фиксировался показатель 7%, а в отдельных регионах – 6,5%, сейчас ожидается небольшое повышение ставки.
Согласно данным Банка России, средневзвешенная ипотечная ставка по итогам декабря прошлого года составила 7,36%.
Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2022 года продлить действие льготной программы ипотеки со ставкой не более 7%, а также обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей. При этом он уточнил, что необходимо предусмотреть возможность ее получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился только первый ребенок.
В России продлили программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: