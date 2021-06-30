Путин заявил, что введение льгот не должно влиять на рост цен

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Введение льготных механизмов должно быть продуманным и обоснованным с точки зрения рынка, чтобы они не вызывали рост цен, заявил Владимир Путин.

Так президент в ходе прямой линии прокомментировал рост цен на жилье, возникший на фоне реализации программы льготной ипотеки.

"Я обращал на это внимание на одном из заседаний правительства. Говорил, что мы должны иметь в виду, что, когда вводим льготные механизмы, должны следить за тем, чтобы соответствующим образом рынок к этому относился, в данном случае строительный рынок, чтобы это не было фактором роста цен. Но, к сожалению, это в некоторой степени неизбежно, это связано с предложением и потребностями граждан", – сказал Путин.

При этом, по его словам, льготное кредитование сыграло положительную роль, значительно увеличив объемы жилищного строительства.

"Льготная ипотека сыграла свою положительную роль. Строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось. Этой нормой смогли воспользоваться свыше 500 миллионов человек", – отметил президент.

4 июня Путин заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Он предложил установить ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита сделать единой для всех регионов РФ – 3 миллиона рублей. По словам российского лидера, программой льготной ипотеки воспользовались свыше 500 тысяч семей.