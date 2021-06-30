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Экономика

12:50

Набиуллина прокомментировала ситуацию с ипотекой

экономика

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию, которая сложилась на данный момент в стране с ипотекой. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления на Международном финансовом конгрессе она заявила, что рынок оказался "разогрет" благодаря мягкой денежно-кредитной политике и льготной ипотечной программе.

"Рост по ипотеке, по нашим оценкам, по итогам года может превысить 20%", – уточнила Набиуллина.

Ранее аналитики предупредили о возможном росте цен на жилье в России. Специалисты также отметили, рост цен на недвижимость окажет умеренное позитивное влияние на динамику выдач из-за того, что продолжит расти средний чек.

В то же время они подчеркнули, что модификация льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине текущего года, но это не помешает рынку обновить прошлогодний рекорд.

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