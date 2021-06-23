Аналитики предупредили о возможном росте цен на жилье в России

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Цены на жилье в России продолжат расти, несмотря на корректировку параметров льготной ипотеки. К такому выводу пришли эксперты кредитного рейтингового агентства НКР.
По словам аналитиков, это может оказать давление на динамику ипотечного рынка во второй половине текущего года, при этом спрос в рамках льготных программ сохранится высоким. Специалисты также отметили, рост цен на недвижимость окажет умеренное позитивное влияние на динамику выдач из-за того, что продолжит расти средний чек.
"В дальнейшем рост цен будет сдержаннее, но продолжится как минимум до конца года на фоне сохраняющегося превышения спроса над предложением жилья, в том числе в силу инвестиционного спроса, а также из-за устойчивого подорожания стройматериалов", – приводит сообщение аналитиков РИА Недвижимость.
В то же время аналитики подчеркивают, модификация льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине текущего года, но это не помешает рынку обновить прошлогодний рекорд. В 2022 году, по прогнозам НКР, рост новых выдач может составить 4,6–4,8 триллиона рублей.
О том, что рост цен на квартиры в новостройках обусловлен повышенным спросом на фоне льготного кредитования и подорожанием строительных материалов, ранее заявляли и в Минстрое. В министерстве также отмечали, что на рынок недвижимости повлияла и мировая конъюнктура.
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