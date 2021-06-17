В Минстрое назвали причины подорожания новостроек

16:40
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В Минстрое заявили, что рост цен на квартиры в новостройках обусловлен повышенным спросом на фоне льготного кредитования, а также увеличением себестоимости строительства. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Несомненно, масштабная поддержка рынка ипотечного кредитования простимулировала рост спроса на жилье. При этом по итогам 2020 года цены на первичном рынке жилья выросли на 12% по отношению к 2019 году", – пояснили в ведомстве.
Отмечается также, что на рынок недвижимости повлияла и мировая конъюнктура. Строительные материалы подорожали, в частности стоимость металла в среднем выросла на 70–80%.
Ранее в Счетной палате предложили ввести ограничение на участие в программе льготной ипотеки. Специалисты считают, что разрешить участие в ней необходимо только гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Другой вариант – ввести систему однократного участия в программе.
Путин предложил продлить льготную ипотеку еще на год
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