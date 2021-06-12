Российские банки могут повысить ставки по кредитам и вкладам

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В ряде российских банков собираются повысить ставки по кредитам и вкладам вслед за решением ЦБ об увеличении ключевой ставки из-за повышенного инфляционного давления, передает РИА Новости.

Изменения ставок по кредитам не исключили в ВТБ, при этом в финансовой организации отметили, что окончательное решение будет приниматься в соответствии с конъюнктурой рынка. Роста ставок ожидает также директор казначейства банка "Санкт-Петербург" Ринат Кутуев.

С тем, что повышение ключевой ставки ускорит рост ставок по депозитам и кредитам, согласился и руководитель управления клиентского счастья "Райффайзенбанка" Кирилл Матвеев. В свою очередь его коллега Андрей Спиваков заявил, что повышение Центробанком ключевой ставки было ожидаемым на фоне новостей о динамике инфляции, при этом, отметил он, резкого скачка ставок по потребительским кредитам и ипотеке не ожидается.

Сообщается, что принимать решение о возможном изменении ставок в зависимости от ситуации на финансовом рынке планируют в том числе банки "Русский стандарт", "Росбанк", "Россельхозбанк".

Банк России 11 июня третий раз подряд решением совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 5,5% годовых. Таким образом, регулятор вернул ключевую ставку на уровень апреля – июня прошлого года. В ЦБ пояснили, что такой шаг продиктован повышенной инфляцией на фоне восстановления экономики страны.