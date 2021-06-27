Путин поручил кабмину продлить действие льготной программы ипотеки со ставкой не более 7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля 2022 года продлить действие льготной программы ипотеки, со ставкой не более 7%. Максимальный размер кредита при этом не должен быть выше трех миллионов рублей, сообщается на сайте Кремля.

Кабмину также поручено обеспечить расширение льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей. При этом необходимо предусмотреть возможность получения до 31 декабря 2023 года семьями, в которых после 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, ипотечных кредитов по ставке 6% годовых на весь срок кредита.

Кредиты положены на покупку жилья на первичном рынке или рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в размере до 6 миллионов рублей, в Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях – до 12 миллионов рублей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин допустил, что после 1 июля 2021 года в ряде российских регионов, в том числе и Москве, могут не продлить программу льготной ипотеки.

Он пояснил, что на ее фоне, а также на фоне снижения ключевой ставки до 4,25% годовых средняя ипотечная ставка в РФ снизилась до 7,36%. При этом граждане страны нарастили 9,1 триллиона рублей долгов по жилищным кредитам.