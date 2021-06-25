Россиянам рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку

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Процедура рефинансирования ипотеки выгодна не всегда, а только когда выплачено менее половины кредита, рассказала управляющий директор компании "Метриум" Надежда Корка агентству "Прайм".
Таким образом, объяснила она, если уже выплачен основной объем процентов, то процедура рефинансирования становится для граждан новым кредитом с новыми процентами.
"Ведь в большинстве банков ипотека гасится аннуитетными платежами, которые состоят из двух частей: первая направляется на выплаты по процентам, вторая – непосредственно на погашение долга. В начале срока заемщик выплачивает больше проценты, однако затем доли сближаются и к концу ипотеки большая часть средств идет на оплату задолженности", – пояснила эксперт.
Ранее эксперты кредитного рейтингового агентства НКР пришли к выводу, что цены на жилье в России продолжат расти, несмотря на корректировку параметров льготной ипотеки. По словам аналитиков, это может оказать давление на динамику ипотечного рынка во второй половине текущего года, при этом спрос в рамках льготных программ, по прогнозам, сохранится высоким.
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