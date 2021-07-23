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Экономика

13:33

Банк России повысил ключевую ставку до 6,5% годовых

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России повысил ключевую ставку на 1 пункт, этот показатель поднялся до 6,5% годовых, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Совет директоров Банка России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых", – указано в сообщении.

В Банке России объяснили, что за последнее время увеличился вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов. На это повлияло ускоренное расширение спроса в сравнении с возможностями наращивания выпуска. В совокупности данный процесс повышает инфляционные риски.

В начале июля сообщалось, что по итогам июня годовая инфляция в РФ составила 6,5%. Новая мера ЦБ направлена на возвращение этого показателя до отметки 4%.

На заседании 11 июня ключевая ставка была повышена до 5,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина тогда сообщила, что экономике необходимо адаптироваться к изменению денежно-кредитных условий. Кроме того, в ЦБ планировали оценить эффект от предыдущего повышения нормы.

Эксперты ожидают нового повышения ключевой ставки

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