Годовая инфляция в России в июне составила 6,5%

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Годовая инфляция на территории РФ в июне ускорилась до 6,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
По сравнению с маем продовольственные товары подорожали на 0,64%, в годовом выражении – на 7,9%.
Рост инфляции за период с 29 июня по 5 июля составил 0,46%. При этом две недели назад этот показатель составлял 0,23%.
За отчетную неделю резко возросли цены на баранину, маргарин, макаронные изделия, пшеничную муку, обеды в общественных заведениях. Также цены оказались выше на мороженую рыбу, печенье, рис, гречневую крупу, говядину, свинину и некоторые молочные продукты.
Также в России был зафиксирован рост цен на услуги. Это коснулось общественного транспорта, клинического осмотра животных, аренды квартир у частных лиц и печати цветных фотографий.
Ранее экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле. По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты и сырьевые товары к концу марта разогналась до 5,8%. В апреле она слегка замедлилась до 5,5%.
В мае темпы роста подскочили, достигнув максимума с 2016 года – 6,02%. В июне они продолжили расти. Специалисты пришли к выводу, что темпы роста цен по итогам июня составили 6,3%.
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