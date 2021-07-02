Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Годовая инфляция в России по итогам июля составит 6,4%. Такой прогноз сделало РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты и сырьевые товары к концу марта разогналась до 5,8%. В апреле она слегка замедлилась до 5,5%. В мае темпы роста подскочили, достигнув максимума с 2016 года – 6,02%. В июне они продолжили расти. Издание пришло к выводу, что темпы роста цен по итогам июня составили 6,3%.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рост темпов инфляции в России говорит о перегреве и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики.
Он пояснил, что, если ситуация продолжит развиваться подобным образом, денежные средства обесценятся, однако такой исход не выгоден никому. Чтобы предотвратить подобное, сокращение бюджетных расходов должно происходить быстро, подчеркнул министр.
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