Минфин поддерживает предложение ввести временные экспортные пошлины на металлопродукцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минфин РФ считает необходимой дополнительную настройку налогообложения металлургической отрасли в случае превышения экспортных цен и поддерживает предложение Минэкономразвития по введению временных экспортных пошлин на некоторые виды металлопродукции, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания правительства.
"Мы, еще раз повторюсь, поддерживаем предложение о введении экспортных пошлин, начиная с августа текущего года", – сказал Силуанов.
Объемы поставок черных металлов из России на экспорт выросли в 2021 году в 1,6 раза. Силуанов добавил, что цены на внутреннем рынке возросли, а металлургические компании получают дополнительный незапланированный рентный доход, не связанный с ростом производительности труда или какими-либо факторами по модернизации.
Ранее Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021 заявил, что рост темпов инфляции в России говорит о перегреве и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики.
Он добавил, что, если ситуация продолжит развиваться подобным образом, денежные средства обесценятся, однако такой исход не выгоден никому. Чтобы предотвратить подобное, нормализация должна происходить быстро, подчеркнул министр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: