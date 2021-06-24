Минфин поддерживает предложение ввести временные экспортные пошлины на металлопродукцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минфин РФ считает необходимой дополнительную настройку налогообложения металлургической отрасли в случае превышения экспортных цен и поддерживает предложение Минэкономразвития по введению временных экспортных пошлин на некоторые виды металлопродукции, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания правительства.

"Мы, еще раз повторюсь, поддерживаем предложение о введении экспортных пошлин, начиная с августа текущего года", – сказал Силуанов.

Объемы поставок черных металлов из России на экспорт выросли в 2021 году в 1,6 раза. Силуанов добавил, что цены на внутреннем рынке возросли, а металлургические компании получают дополнительный незапланированный рентный доход, не связанный с ростом производительности труда или какими-либо факторами по модернизации.

Ранее Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021 заявил, что рост темпов инфляции в России говорит о перегреве и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики.

Он добавил, что, если ситуация продолжит развиваться подобным образом, денежные средства обесценятся, однако такой исход не выгоден никому. Чтобы предотвратить подобное, нормализация должна происходить быстро, подчеркнул министр.

