Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Рост темпов инфляции в России говорит о перегреве и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики. Такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021.
"Если мы будем продолжать повышенный объем расходов (бюджета. – Прим. ред.), мы к чему придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видим. Высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш (4%)", – цитирует Силуанова "Интерфакс".
Он добавил, что, если ситуация продолжит развиваться подобным образом, денежные средства обесценятся, однако такой исход не выгоден никому. Чтобы предотвратить подобное, нормализация должна происходить быстро, подчеркнул министр.
"Очевидно, что и бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в свое нормальное положение. Мы прекрасно понимаем, что, чем дальше мы будем затягивать с этим, тем сложнее потом будет выходить из сверхмягкой политики – что бюджетной, что ДКП", – сказал глава ведомства.
Выступавшая в рамках той же сессии председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что госрегулирование цен на товары не сдержит ускорение инфляции и, соответственно, повышение ставок Центробанка в рамках нормализации денежно-кредитной политики.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что рост цен на товары, которые отправляли на экспорт, подтолкнул ускорение инфляции в России. Он подчеркнул, что производители, конечно, могут зарабатывать на экспорте, но они должны делать это не в ущерб интересам российских покупателей.
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