ЦБ не увидел системной проблемы из-за "дыры" в валютном балансе банков

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Системной проблемы из-за "дыры" в валютном балансе российских банков не наблюдается, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

В ЦБ подчеркнули, что общий объем валютной ликвидности на 1 мая составил 48,5 миллиарда долларов. Отмечается, что этого достаточно для покрытия около трети валютных средств корпоративных клиентов, или 15% валютных обязательств.

Регулятор назвал этот уровень комфортным с учетом того, что в последние годы не наблюдается большой волатильности валютных остатков. При необходимости банки могут получать дополнительный объем валютной ликвидности.

Ранее Центробанк опубликовал отчетность банковского сектора, согласно которой отрицательные чистые валютные активы сектора достигли исторического максимума – 15 миллиардов долларов на 1 мая.

Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, так как валютный капитал у банков РФ отсутствует. По его словам, отрицательные чистые валютные активы – "дыра" в валютном балансе. Они образовались в ноябре 2020 года и стабильно нарастали вплоть до мая, уточнил аналитик.

На 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили 12,2 миллиарда долларов, в то время как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда, заключил эксперт.