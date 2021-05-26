В валютном балансе банковской системы РФ возникла рекордная "дыра"

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Банковская система РФ по результатам апреля продемонстрировала рекордную "дыру" в валютном балансе. Об этом свидетельствует отчетность банковского сектора, которую опубликовал Центробанк.
Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума и составили 15 миллиардов долларов на 1 мая 2021 года. Как отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, так как валютный капитал у банков РФ отсутствует. По его словам, отрицательные чистые валютные активы – "дыра" в валютном балансе.
Они образовались в ноябре 2020 года и стабильно нарастали вплоть до мая, уточнил аналитик.
"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу банки ставят без учета их забалансовых позиций на укрепление рубля", – цитирует специалиста РИА Новости.
На 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили 12,2 миллиарда долларов, в то время как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда, заключил эксперт.
Ранее Банк России повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 5%.
В ЦБ подчеркнули, что сейчас наблюдаются повышенные темпы роста цен, а также инфляционные ожидания населения и бизнеса. При этом наращивание выпуска продукции в ряде секторов не успевает за возрастающим спросом.
Там добавили, что, согласно прогнозам, годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться около отметки 4%.
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