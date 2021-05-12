Рост цен на товары вслед за мировыми подтолкнул ускорение инфляции в России

Рост цен на товары, которые отправляли на экспорт, подтолкнул ускорение инфляции в России. Об этом заявил Михаил Мишустин. Он выступил с отчетом в Госдуме.

Премьер-министр подчеркнул, что производители, конечно, могут зарабатывать на экспорте, но они должны делать это не в ущерб интересам российских покупателей.

В начале года правительство уже сдерживало цены на некоторые продукты питания. Кроме того, на поддержку производителей муки, хлеба, сахара и ряда других товаров дополнительно выделяли 15 миллиардов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.