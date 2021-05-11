Ученик гимназии в Казани рассказал подробности инцидента

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Один из учеников гимназии в Казани, где произошла стрельба, раскрыл подробности произошедшего. Об этом сообщает RT.

Он рассказал, что ученики находились на уроке в момент, когда на улице что-то прогремело.

"После этого мы почувствовали запах дыма, вдруг произошел очень громкий взрыв, и пол нашего кабинета весь затрясся. Потом через 15 минут к нам начали очень сильно стучаться, потом тот, кто стучался, убежал", – поделился он.

По его словам, позже на третьем этаже школы начали раздаваться звуки стрельбы. Спустя 20 минут в класс зашел отряд ОМОН, который вывел детей из здания.

По данным правоохранительных органов, стрельбу в учебном учреждении устроили двое подростков. Несколько детей выпрыгнули с третьего этажа, спасаясь от злоумышленников.

Полицейские задержали одного из стрелявших. По предварительным данным, второй стрелок ликвидирован.

Четыре мальчика и три девочки стали жертвами стрельбы. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, который прибыл на место ЧП.