Мишустин назвал 2021 год переломным в борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России ситуация с COVID-19 постепенно улучшается, именно этот год должен стать переломным в борьбе с пандемией, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

"Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией", – сказал глава кабмина.

По его словам, правительство зачастую принимало решения, направленные на борьбу с COVID-19, в течение суток.

"Мы существенно увеличили помощь системе здравоохранения, поддержали экономику", – сказал премьер-министр.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах. Он выразил обеспокоенность нынешней ситуацией с COVID-19. По его словам, хотя некоторые страны быстро прививают свое население, все еще есть страны, которые не получили ни одной дозы.

По последним данным, прививку от коронавируса в России сделали около 21 миллиона человек. Об этом сообщил Владимир Путин.

До этого Владимир Путин заявил, что необходимо тестироваться на коронавирус и вакцинироваться, чтобы преодолеть пандемию. Он обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопросы борьбы с COVID-19. По его словам, необходимо соблюдать темпы вакцинации и масочный режим.