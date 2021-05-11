Гутерриш не исключил появления устойчивых к вакцинам мутаций коронавируса

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Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах, сообщает РИА Новости.

Он выразил обеспокоенность нынешней ситуацией с COVID-19. По его словам, хотя некоторые страны быстро прививают свое население, все еще есть страны, которые не получили ни одной дозы.

"А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации", – добавил Гутерриш.

Он подчеркнул, что если COVID-19 распространится как лесной пожар по глобальному югу, у него будет появляться все больше разновидностей и больше мутаций.

"Есть риск, что появится вирус, устойчивый к разработанным вакцинам. Это означает, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", – предположил он.

При этом Гутерриш назвал большой ошибкой так называемый вакцинный национализм.

"Мы продвигаем инициативу COVAX, направленную на эффективное распространение вакцин в развивающихся странах. Но, к сожалению, COVAX не только испытывает некоторую финансовую нехватку. Но сегодня есть и проблемы с поставками из-за ограничений экспорта разными странами", – добавил он.

Ранее в ВОЗ призвали все страны приостановить патентную защиту вакцин от COVID-19. Таким образом удастся увеличить их производство в мире.

В ВОЗ сообщили, что отчеты о клинических испытаниях лекарственных препаратов и вакцин следует публиковать без редактирования конфиденциальной информации.

