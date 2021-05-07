В ВОЗ призвали все страны приостановить патентную защиту вакцин от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны приостановить патентную защиту вакцин от COVID-19, чтобы увеличить их производство в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Он приветствовал заявление Соединенных Штатов о том, что они поддержат временные изъятия из защитных прав интеллектуальной собственности для вакцин от COVID-19.

По его словам, другим государствам необходимо последовать этому примеру. Гебрейесус оценил нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в мире как беспрецедентный кризис, требующий беспрецедентных действий.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm ("Синофарм") для экстренного применения против COVID-19.