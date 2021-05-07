ВОЗ рекомендовала китайскую вакцину Sinopharm для экстренного применения

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину китайской компании Sinopharm ("Синофарм") для экстренного применения против COVID-19. Об этом cообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, препарат стал шестым, получившим сертификацию в отношении качества.

"Сегодня ВОЗ включила в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, пекинскую вакцину Sinopharm, которая стала шестой вакциной, получившей сертификацию со стороны ВОЗ в отношении безопасности, эффективности и качества", – цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Ранее в ВОЗ сообщили, что отчеты о клинических испытаниях лекарственных препаратов и вакцин следует публиковать без редактирования конфиденциальной информации.