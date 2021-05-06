На Всемирном конгрессе назвали лучшую вакцину от COVID-19

Фото: AP/Virginia Mayo

Препарат американской компании Moderna от COVID-19 признали лучшим в мире на Всемирном конгрессе вакцин.

Moderna победила в номинации "Лучшая вакцина от COVID", говорится на сайте конгресса, который прошел онлайн. Препарат, разработанный американской компанией Pfizer и немецким партнером BioNTech получил "высокую оценку".

Российский "Спутник V" и британско-шведская AstraZeneca вошли в шорт-лист. Moderna также взяла награду за "Лучшую новую технологию/платформу для вакцины".

В рейтинге были представлены Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Inovio, Vaccitech, GeneOne Life Science и препарат для животных Zoetis. Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются.

В норвежском городе Есхейм ранее массово выявили COVID-19 через два месяца после прививок. Национальный институт здравоохранения отправил в город специалистов для изучения ситуации.