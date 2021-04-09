В Италии начали организовывать "вакцинные туры" в Россию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Итальянские предприниматели приготовили туры в Россию для вакцинации "Спутником V". Об этом рассказал РЕН ТВ основатель турфирмы Пьетро ди Фебо.

По его словам, желающих воспользоваться предложением уже достаточно. Запросы от клиентов начали поступать еще в ноябре-декабре 2020 года.

"У нас есть различные вариации туров, так как временной промежуток между первым и вторым уколом составляет три недели", – рассказал бизнесмен.

Ди Фебо указал, что за три недели можно показать туристам музеи и предоставить возможность путешествовать.

Его турфирма предлагает маршруты Москва – Санкт-Петербург, Москва плюс Золотое кольцо, Москва плюс южные регионы: Краснодар, Ростов, Крым.

Предприниматель заключил, что 90 процентов клиентов не желают прививаться теми препаратами, которые сейчас доступны в Европе.

Ранее "Спутником V" в Москве вакцинировалась итальянская оперная певица Анна Марии Кьюри. В Британии этот факт сочли унизительным для европейских чиновников.