В Италии начали организовывать "вакцинные туры" в Россию

03:43
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Итальянские предприниматели приготовили туры в Россию для вакцинации "Спутником V". Об этом рассказал РЕН ТВ основатель турфирмы Пьетро ди Фебо.
По его словам, желающих воспользоваться предложением уже достаточно. Запросы от клиентов начали поступать еще в ноябре-декабре 2020 года.
"У нас есть различные вариации туров, так как временной промежуток между первым и вторым уколом составляет три недели", – рассказал бизнесмен.
Ди Фебо указал, что за три недели можно показать туристам музеи и предоставить возможность путешествовать.
Его турфирма предлагает маршруты Москва – Санкт-Петербург, Москва плюс Золотое кольцо, Москва плюс южные регионы: Краснодар, Ростов, Крым.
Предприниматель заключил, что 90 процентов клиентов не желают прививаться теми препаратами, которые сейчас доступны в Европе.
Ранее "Спутником V" в Москве вакцинировалась итальянская оперная певица Анна Марии Кьюри. В Британии этот факт сочли унизительным для европейских чиновников.
Страны Европы прекратят вакцинацию AstraZeneca
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: