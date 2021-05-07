ВОЗ призвала фармкомпании предоставлять полные данные о лекарствах и вакцинах

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Отчеты о клинических испытаниях лекарственных препаратов и вакцин следует публиковать без редактирования конфиденциальной информации, уверены специалисты Всемирной организации здравоохранения и Международной коалиции регуляторов лекарственных средств. Совместное заявление было опубликовано на сайте ВОЗ.
"Отчеты о клинических испытаниях следует публиковать без редактирования конфиденциальной информации, поскольку это имеет приоритетное значение для общественного здравоохранения", – подчеркивается в заявлении.
Особенно актуальной проблема полного доступа к данным, касающимся препаратов, стала в период пандемии. Обе организации признают существование риска пиратства и злоупотребления информацией, однако считают, что позитивный эффект от обнародования данных перевешивает подобные коммерческие риски.
Ранее препарат американской компании Moderna от COVID-19 признали лучшим в мире на Всемирном конгрессе вакцин. Российский "Спутник V" и британско-шведская AstraZeneca вошли в шорт-лист.
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