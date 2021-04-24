В мире сделано уже более миллиарда прививок от коронавируса – СМИ

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Более 1 миллиарда доз вакцины от коронавируса введено по всему миру, сообщает французское агентство Франс Пресс, ссылаясь на собственные подсчеты, основанные на официальных данных властей.

Уточняется, что препараты применили в 207 странах, где начались кампании по вакцинации.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились порядка 145 миллионов человек. Около 3,1 миллиона пациентов умерли.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что ситуация с коронавирусом в мире будет оставаться напряженной еще на протяжении полугода или года.

По ее словам, многое в борьбе с инфекцией зависит от мер против распространения COVID-19, которые принимают в разных странах.

Несколько дней назад генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что за прошедшую неделю коронавирусом в мире заразились свыше 5,2 миллиона человек. По его словам, рост заболеваемости продолжается восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается в течение последних пяти недель.

