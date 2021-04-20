Ситуация с COVID-19 в мире будет оставаться напряженной около года – эпидемиолог

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Ситуация с коронавирусом в мире будет оставаться напряженной еще не протяжении полугода или года. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, многое в борьбе с инфекцией зависит от мер против распространения COVID-19, которые принимают в разных странах.

"Еще, наверное, в течение полугода – года мы будем наблюдать достаточно серьезную, напряженную ситуацию в тех или иных уголках земного шара", – цитирует Пшеничную ТАСС.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что за прошедшую неделю коронавирусом в мире заразились свыше 5,2 миллиона человек. По его словам, рост заболеваемости продолжается восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается в течение последних пяти недель.

