В ВОЗ отметили рост новых случаев COVID-19 в Европе

15:16
Фото: Vojtech Hajek/CTK/TAСС
В большей части Европейского региона отмечается рост новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили РИА Новости в офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ со ссылкой на оценку от Европейского бюро организации.
"Европейское региональное бюро ВОЗ посредством получения эпидемиологических отчетов через механизм Международных медико-санитарных правил отметило, что на большей части европейского региона ВОЗ, в состав которого входят 53 страны, включая РФ, наблюдаются тревожные признаки роста новых случаев COVID-19", – говорится в заявлении.
В ВОЗ отметили, что за последние 14 дней общее число случаев в Европейском регионе выросло на 6%, а число смертей – на 5%.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее сообщил, что за прошедшую неделю коронавирусом в мире заразились свыше 5,2 миллиона человек. По его словам, рост заболеваемости продолжается восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается в течение последних пяти недель.
Ранее ВОЗ продлила на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении из-за пандемии COVID-19.
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