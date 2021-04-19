В ВОЗ продлили режим ЧС в мировом здравоохранении из-за коронавируса

18:16
Фото: ТАСС/EPA/SALVATORE DI NOLFI
Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили в комитете ВОЗ по чрезвычайной ситуации.
"Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета", – цитирует заявление организации ТАСС.
Ранее в ВОЗ сообщили о почти двукратном еженедельном росте числа заразившихся, который наблюдается последние два месяца. Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии, отмечали эксперты.
О введении режима чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 уже объявили в Японии. Власти Осаки отметили, что показатели заболеваемости достигли рекордных значений, ужесточение ограничений больше не работает.
В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: