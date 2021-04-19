В ВОЗ продлили режим ЧС в мировом здравоохранении из-за коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим ЧС в мировом здравоохранении из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили в комитете ВОЗ по чрезвычайной ситуации.

"Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета", – цитирует заявление организации ТАСС.

Ранее в ВОЗ сообщили о почти двукратном еженедельном росте числа заразившихся, который наблюдается последние два месяца. Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии, отмечали эксперты.

О введении режима чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 уже объявили в Японии. Власти Осаки отметили, что показатели заболеваемости достигли рекордных значений, ужесточение ограничений больше не работает.

