За последние два месяца в мире отмечен почти двукратный рост заболеваемости COVID-19 – ВОЗ

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Мир приближается к самому высокому уровню распространения коронавируса за все время пандемии, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, за последние два месяца наблюдается почти двукратный еженедельный рост числа заразившихся.

"Это приближает нас к самому высокому уровню инфицирования за время пандемии", – сказал глава ВОЗ.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран сможет избавиться от большинства ограничений и вступить "постковидное время". По ее словам, произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны.

