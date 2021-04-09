Песков заявил о высоком уровне естественной иммунизации россиян к COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В России наблюдается достаточно высокий уровень естественной иммунизации населения к коронавирусу, что делает эпидемиологическую обстановку в стране намного более благоприятной, чем в ряде зарубежных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Благодаря достаточно филигранно принятым мерам в течение минувшего года мы сейчас с вами подошли к ситуации, как говорят специалисты, (когда. – Прим. ред.) у нас очень высокий уровень иммунизации, как минимум в крупных городах, миллионниках", – сказал он.

Песков уточнил, что главным образом это касается "естественной иммунизации".

"Именно благодаря этому мы находимся сейчас в гораздо более благоприятной ситуации, чем многие и многие страны", – отметил представитель Кремля.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран сможет избавиться от большинства ограничений и вступить "постковидное время". По ее словам, произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны.