Песков заявил о высоком уровне естественной иммунизации россиян к COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России наблюдается достаточно высокий уровень естественной иммунизации населения к коронавирусу, что делает эпидемиологическую обстановку в стране намного более благоприятной, чем в ряде зарубежных государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Благодаря достаточно филигранно принятым мерам в течение минувшего года мы сейчас с вами подошли к ситуации, как говорят специалисты, (когда. – Прим. ред.) у нас очень высокий уровень иммунизации, как минимум в крупных городах, миллионниках", – сказал он.
Песков уточнил, что главным образом это касается "естественной иммунизации".
"Именно благодаря этому мы находимся сейчас в гораздо более благоприятной ситуации, чем многие и многие страны", – отметил представитель Кремля.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия раньше других стран сможет избавиться от большинства ограничений и вступить "постковидное время". По ее словам, произойдет это при выработке коллективного иммунитета в случае ответственного подхода к проведению вакцинации во всех регионах страны.
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